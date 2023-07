Een staflid van Anderlecht doet opmerkelijke zet en vindt onderdak bij Georges-Louis Bouchez

Georges-Louis Bouchez verwelkomt een staflid van Anderlecht. Dan gaat het uiteraard over voetbal, niet over politiek. Tom Colpaert, die teammanager was bij RSCA Futures, trekt naar Francs Borains.

Bij Francs Borains waren ze nog op zoek naar extra ervaring voor zijn staf met het oog op de Challenger Pro League. Die hebben ze gevonden bij Anderlecht: de 53-jarige Tom Colpaert verlaat de Futures om in het Robert Urbainstadion aan de slag te gaan. Assistent van Mercier Colpaert, die 5 jaar lang teammanager was bij Anderlecht en het voorbije seizoen die rol nog nadrukkelijker vervulde bij RSCA Futures, gaat in de staf van Arnauld Mercier de nieuwe T2 worden. Met ook nog keeperstrainer Jongbloed, physical coach Zaremba en videoanalist Evrard is de staf van Mercier zo compleet. "Francs Borains wil RSC Anderlecht bedanken voor de goede samenwerking in het afronden van dit dossier", staat in de officiële mededeling van de Henegouwse club te lezen.