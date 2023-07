🎥 Verbruggen en Butez kwamen niet: is deze goalie met prachtreddingen de nieuwe man voor Kompany?

Vincent Kompany was op zoek naar een nieuwe doelman bij Burnley. Noch Bart Verbruggen noch Jean Butez werden gehaald. Maar er loopt nog talent rond bij de club.

Hebt u al eens gehoord van James Trafford? Misschien niet, maar de 20-jarige doelman is misschien wel een speler om te onthouden nu of voor in de toekomst.

De Engelse goalie is met Engeland U21 ondertussen Europees kampioen geworden en hij staat dus ook bij het Burnley van Vincent Kompany op de radar.

James Trafford’s 99th minute penalty save to win England the U21 European Championships.



A hero! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿👏 pic.twitter.com/nRvkKChLv8 — Football Away Days (@FBAwayDays) July 8, 2023

Misschien moet hij maar gewoon zijn kans krijgen in de Premier League komend seizoen? Op het EK slikte hij alvast geen enkel doelpunt.

En ook in de finale kon hij zijn perfect rapport doorzetten, inclusief een strafschopredding in de 99e minuut. Op die manier hielp hij zijn land mee aan de titel.