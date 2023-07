Catastrofe voor promovendus: topspeler maanden out

Kylian Hazard viel uit voor RWDM in de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen Standard. Het zou wel eens ernstig kunnen zijn.

RWDM maakte indruk tegen Standard en won de wedstrijd met 4-0. Het is natuurlijk nog maar de voorbereiding, maar toch.

Minder punt was de blessure van Kylian Hazard, die na een duel met Cihan Canak niet verder kon spelen. Hazard vreesde dat zijn kruisbanden geraakt zouden zijn en het ziet er op dit moment niet goed uit.

Zes maanden out?

Mogelijk is hij zes maanden buiten strijd. Hij ging alvast niet mee met de ploeg op oefenstage in Oostenrijk en zal moeten afwachten of een operatie nodig is.

Dat zou een catastrofe zijn voor RWDM, dat zeker rekent op de derde Hazard. Hij was vorig seizoen in de play-offs van groot belang voor zijn team in de titelstrijd.