Vanhaezebrouck trekt al meteen aan de Gentse alarmbel: "Dat wordt allemaal in de hand gewerkt door de overname"

De overname van KAA Gent is bijna rond. Sam Baro wordt de nieuwe eigenaar én geldschieter van de Oost-Vlamingen. Voor Hein Vanhaezebrouck kan het allemaal niet snel genoeg gaan. De coach voelt nu al de drang om aan de alarmbel te trekken.

Hein Vanhaezebrouck opperde een week geleden al dat hij een bredere kern dan vorig seizoen verwacht. De Buffalo's willen dit seizoen opnieuw meespelen voor de prijzen, maar daarvoor is vers bloed nodig. Momenteel is het voor Vanhaezebrouck behelpen - dat blijft duidelijk uit de trainingen en eerste oefenwedstrijden - met jongeren die de hoop vullen.

"Er moet volk bijkomen als we onze doelstellingen willen halen", trekt Vanhaezebrouck in Het Laatste Nieuws aan de alarmbel. Ik begrijp dat de omstandigheden in de hand worden gewerkt door de lopende overname. Maar binnen drie weken staat de eerste Europese voorronde op het programma. Er wordt verwacht dat we doorgaan. Maar dan moeten we er ook klaar voor zijn."

Ook vorig seizoen klaagde de coach van de Buffalo's regelmatig dat zijn kern véél te krap was. "Alle respect voor sommige jongeren die het goed hebben gedaan. Maar zijn gaan het grootste deel van het seizoen voor Jong Gent spelen in de Eerste Amateurklasse. Het kan niet de bedoeling zijn dat we meteen naar die spelers moeten grijpen als we in onze basiself moeten wisselen."