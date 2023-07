Alle credits voor Vincent Mannaert: 'Algemeen manager van Club Brugge sleept héél mooie transfersom voor Meunier uit de brand'

Club Brugge staat héél dicht bij de terugkeer van Thomas Meunier. Het water met Borussia Dortmund leek de voorbije dagen nog te diep, maar Vincent Mannaert is erin geslaagd om die kloof vakkundig dicht te peddelen.

We schreven gisteren al dat Club Brugge en Thomas Meunier akkoord zijn over de terugkeer van de Rode Duivel naar het Jan Breydelstadion. Borussia Dortmund deed echter nog even lastig over de vraagprijs van de flankverdediger.

Ruhr Nachrichten laat weten dat Vincent Mannaert er echter in geslaagd is om Gelb und Schwarz te overtuigen. Club Brugge en Dortmund lijken af te stevenen op een akkoord voor drie miljoen euro. Via een bonussensysteem kan daar nog eens één miljoen euro aan toegevoegd worden.

Héél goed onderhandeld

En dat is héél goed onderhandeld van blauw-zwart. Dortmund mikte immers op een transfersom van zes miljoen euro. Al zijn de Duitsers vooral tevreden dat het zware contract van Meunier van hun loonlijst kan geschrapt worden.