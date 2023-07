Het dossier is definitief van de baan: 'Fredberg deed er alles aan, maar Anderlecht trekt na veertig dagen (!) stekker uit onderhandelingen

Luis Vazquez zal niét verhuizen naar RSC Anderlecht. De voorbije dagen werd nog intens onderhandeld over de transfer van de aanvaller, maar Jesper Fredberg heeft de stekker uit de onderhandelingen getrokken.

Het is en blijft een pijnlijk dossier. De voorbije veertig dagen (!) probeerde Jesper Fredberg een akkoord te vinden met Boca Juniors. Hét probleem: de transferrechten van Luis Vazquez zijn verspreid over de Argentijnse topclub en diverse zaakwaarnemers.

Uiteindelijk vonden RSC Anderlecht en Boca een akkoord over een transfersom van vijf miljoen euro voor zeventig procent van de transferrechten van de 22-jarige aanvaller. De Argentijnse media laten weten dat hét breekpunt uiteindelijk een bonussenpakket is gebleven. De Belgische recordkampioen had geen zin om via een omweg nog eens twee miljoen euro op te hoesten.

Club Brugge

Al blijft het prijskaartje opvallend. Ook Club Brugge deed afgelopen winter een poging om Vazquez naar België te halen. De West-Vlamingen zagen een bod van tien miljoen euro door Boca Juniors geweigerd. Sindsdien brak Vazquez geen potten meer.