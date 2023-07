'Naast Club toch ook buitenlandse interesse uit echte topcompetitie voor CDK, ook wijziging in Milanese kijk op de zaak'

Doen de Milanezen CDK deze zomer van de hand? Bij Club Brugge liggen ze op de loer indien een terugkeer van De Ketelaere een reële mogelijkheid blijkt, maar inmiddels is er best wat concurrentie bij gekomen.

De teneur over De Ketelaere was vooral dat Milan hem zou willen verhuren, het liefst aan een andere Italiaanse club. Tot dusver was Club Brugge de enige buitenlandse optie. Volgens Tuttosport hebben inmiddels toch ook Engelse ploegen interesse in de aanvallend ingestelde youngster getoond.

Verkoop ook een optie

Ook zouden ze bij AC Milan stilaan het geweer van schouder veranderen: ze zijn nu dan toch bereid om De Ketelaere opnieuw definitief te verkopen. Daar zou dan wel zeker een transferbedrag van 28 miljoen euro tegenover staan.

Voor de 22-jarige Belg werd vorige zomer meer dan 30 miljoen euro neergeteld door de Rossoneri. Deze zomer kan het nog alle kanten uit. Naast de piste van een terugkeer naar Brugge en een overstap naar de Premier League, was er de voorbije week ook sprake van belangstelling van Atalanta Bergamo.