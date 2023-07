"Noa Lang wou eigenlijk heel graag naar deze club" - Dit gaan de fans van PSV niet graag horen

Noa Lang is - mits de haalbare bonussen allemaal betaald moeten worden - de duurste transfer ooit geworden van PSV. In de podcast van De Telegraaf, Kick-off, onthulde journalist Mike Verweij echter dat hij heel graag naar Ajax had gegaan.

Lang gaat PSV op termijn 15 miljoen euro kosten en hij tekende er voor vijf jaar. Zijn management ging echter eerst bij Ajax aankloppen, maar zijn ex-club liet weten niet geïnteresseerd te zijn. “Noa Lang wilde heel graag naar Ajax”, vertelt Verweij. “Hij is ook door zijn management neergelegd bij Ajax. Maurice Steijn, en wie niet, is ook gecharmeerd door Noa Lang." "Maar binnen Ajax werd geroepen: als je Tadic als linksbuiten hebt, Bergwijn als linksbuiten hebt en dan ook nog Lang wil halen, dan zou dat te veel van het goede zijn. Daarom is er nooit serieus werk van gemaakt. Er is gewoon onmiddellijk gezegd dat hij voor Ajax geen optie was."