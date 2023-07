Ondanks afgesprongen deal, begrijpt Barcelona-voorzitter keuze van wereldster: "Ik zei hem dat het volkomen begrijpelijk was"

Lange tijd leek een terugkeer naar FC Barcelona in de maak voor Lionel Messi, maar de Argentijn koos uiteindelijk voor een Amerikaans avontuur. Joan Laporta, de voorzitter van de Catalanen, blikt terug op de situatie.

“We waren het eens, maar alles heeft zijn tijd. We waren het eens over het contract, maar toen La Liga ons de toestemming gaf, vertelde de vader me dat Leo twee gecompliceerde jaren in Parijs achter de rug had, dat hij veel had geleden en dat hij nu in een competitie met minder druk wilde spelen. Ik zei hem dat het volkomen begrijpelijk was", toont de Spanjaard zich erg begripvol.

Daarnaast is hij ervan overtuigd dat ook zonder Messi FC Barcelona weer succesvol zal zijn. “De club is beter dan twee jaar geleden. We winnen weer en zijn op de goede weg. We hebben een beter team dan Real Madrid en individueel zijn we ook een stuk beter dan onze rivalen. Als lid en als fan ben ik erg tevreden met het team dat we aan het bouwen zijn.”

Messi koos voor een avontuur bij Inter Miami, de club van andere voetballegende David Beckham. Zondag wordt de Argentijn officieel voorgesteld bij de MLS-club.