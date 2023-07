Riemer hoopvol voor nieuwe transfers en geeft ook update over enkele dossiers: "Mikken op spelers boven ons niveau"

De transferzomer van Anderlecht is nog volop aan de gang. Er wordt nog naar verschillende profielen gezocht. Een doelman, een aanvallende middenvelder, een winger... Brian Riemer weet dat er binnenkort nog het één en ander zal bijkomen, maar heeft geduld.

De fans zijn al ietwat gerustgesteld door de komst van Dolberg, maar om bovenaan mee te spelen zal dat niet voldoende zijn. "Wij willen vooral de juiste spelers aantrekken, spelers waarvan wij denken dat ze het verschil kunnen maken bij Anderlecht", legt Riemer uit bij HLN.

"Spelers die impact kunnen hebben, nu maar misschien nog meer over twee jaar. We mikken op jongens die misschien iets boven ons niveau spelen op dit moment. Maar dat zijn de spelers met het profiel waarvan wij denken dat ze Anderlecht naar een hoger niveau kunnen tillen."

Uiteraard is het moeilijker om dat soort profielen aan te trekken gezien ze nog andere opties hebben. Zoals Sergi Canos bijvoorbeeld. "Ik ken Sergi alsof het mijn eigen zoon is. Sergi is een jongen met het potentieel om in de Premier League te spelen, dan is het voor ons niet simpel om hem te overtuigen van naar Anderlecht te komen. Hij heeft zeker oren naar ons project, maar meer kan ik op dit moment niet zeggen.”