Zó hoopt Ronny Deila groepsgevoel te versterken, om opnieuw te kunnen 'shinen': "Kleine dingen die veel kunnen betekenen"

Terug een hecht blok vormen: dat is wat Ronny Deila (47) hoopt te verwezenlijken met Club Brugge. Want succes zit vaak in de kleine dingen.

“Ik voel dat we niet genoeg samen zijn: er zijn groepjes in de groep", geeft de Noorse coach toe aan Het Nieuwsblad. "En het is nog te stil. We moeten meer gaan communiceren. Anderzijds kan je ook geen hechte groep smeden wanneer je kern 26 of 27 spelers telt. Wanneer er elke week vijf man vanuit de tribune toekijkt, is het moeilijk om een gezonde kleedkamer uit te bouwen. Dat moeten we nog gaan corrigeren.”

Deila heeft het onder meer over het Belfius Basecamp, het oefencomplex van Club. "Daar kan je de hele dag rondlopen zonder met iemand te praten. Rik (De Mil, red.) introduceerde vorig seizoen het gezamenlijke ontbijt. Daar borduren we nu op voort. Het zijn kleine dingen die veel kunnen betekenen. Je bent niet op je gemak op een plaats waar je jezelf niet kan zijn. Zo’n oefencomplex kan een eenzame omgeving worden."

De coach wil dan ook terug een echt groepgevoel creeëren binnen de kern. “Samen eten, elkaar beter leren kennen, een groepsgevoel creëren. Elkaar leren vertrouwen en een echte bende worden. Want hoe bouw je anders een team op het veld? Als het team goed is, kan iedereen shinen. Als we shit zijn, kan niemand dat. We moeten een sfeer creëren waar iedereen vecht voor elkaar.”