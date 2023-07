Gojko Cimirot laat Standard achter zich en kiest voor exotisch en lucratief avontuur

Na 201 wedstrijden is het verhaal van Gojko Cimirot in Luik geschreven. Hij trekt naar het Saoedische Al Fayha.

Na 5,5 jaar trouwe dienst heeft Gojko Cimirot besloten om Standard deze zomer te gaan verlaten. Hij speelde 201 wedstrijden voor de Rouches, maar daar blijft het dus bij.

In 2018 kwam hij over van PAOK Saloniki, nu verlaat de verdedigende middenvelder Europa. Hij tekende een contract bij Al-Fayha.

Dat was het nummer elf in de competitie van Saoedi-Arabië. Bij Standard was Cimirot einde contract, dus kon hij kiezen waarheen hij trok.

Voor Cimirot wordt het sterren kijken. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kanté, Sergej Milinkovic-Savic, Roberto Firmino, Marcelo Brozovic en veel anderen worden de tegenstanders.