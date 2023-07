Kevin De Bruyne laat alle remmen los op vakantie in Ibiza

Na een fantastisch en legendarisch seizoen laat Kevin De Bruyne zich helemaal gaan op vakantie in Ibiza. Aan voetballen wordt even niet gedacht.

Kevin De Bruyne kende een legendarisch seizoen met Manchester City. Hij won de legendarische 'Treble' met daarin de Premier League, FA Cup en het neusje van de zalm de Champions League. De prijs waar Manchester City al zo lang heeft op gewacht en De Bruyne ook natuurlijk.

Nu is het voor De Bruyne volop vakantie. Tijd om even te genieten en alle remmen los te gooien. Dit doet hij in de legendarische club Cala Bassa Beach Club op Ibiza. Dit samen met zijn vrouw Michèle en twee van zijn ploeggenoten bij Manchester City namelijk Nathan Aké en Manuel Akanji en hun families.

Hij maakt tijd om met zijn dochter in het water te spelen en zelf ook wat aan watersporten te doen. Dat hij heel goed kan 'shotten' heeft hij al op een voetbalveld bewezen, maar dat toont hij ook in Ibiza. Met een limoentje erbij geniet hij van een aantal shotjes tequila. De ideale manier dus om even alle remmen los te gooien voor het harde werk terug begint.