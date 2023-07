'RSC Anderlecht wil nu ook shoppen bij ... Manchester United'

RSC Anderlecht is volop bezig met een zoektocht naar nieuwe spelers. Daarbij zijn ze nu ook uitgekomen bij ... Manchester Untied.

Footmercato weet van de aandacht van RSC Anderlecht voor Noah Emeran, een 20-jarige aanvallende Franse speler. Hij speelt bij de U23 van Manchester United.

De speler kon nog niet al te veel kansen krijgen bij de A-kern van United en kijkt dus graag uit naar een nieuwe uitdaging. En die zou in België kunnen liggen.

Paars-wit is wel niet de enige ploeg die wat ziet in de aanvaller, want ook Straatsburg, Coventry City, Sunderland en Vitesse zouden hem graag willen overnemen.

Anderlecht zou wel over goede papieren kunnen beschikken. Manchester United gelooft nog in de winger, maar kan hem wel een jaartje uitlenen.