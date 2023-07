Transfer van Bongonda naar Rusland doet de wenkbrauwen fronsen, maar verschilt niet veel van die van Alderweireld

De transfer van Théo Bongonda naar Spartak Moskou roept heel wat vragen op. Maar die transfer is in het voetbal niet zo opmerkelijk.

Théo Bongonda (27) speelt de komende vier jaar voor het Russische Spartak Moskou. Amper een jaar nadat hij van Racing Genk naar het Spaanse Cadiz. Bongonda is niet de eerste die naar Rusland trekt, maar de situatie is er sinds de afgelopen 17 maanden wel compleet anders.

Volgens de entourage van Bongonda hebben ze alles echter afgewogen en is de situatie in het normale leven heel normaal. Dat het land in oorlog is, is niet merkbaar. En Bongonda gaat ook naar Rusland om te voetballen, niet om aan politiek te doen.

Dat geld de drijfveer is om naar Rusland te trekken, staat als een paal boven water. Dat is bij alle transfers in het voetbal zo en van de politieke situatie hebben die voetballers toch geen last van. De keuze van Bongonda is niet veel anders dan van alle anderen die naar Saoedi-Arabië, Qatar of de Verenigde Arabische Emiraten trekken.

Toby Alderweireld naar Qatar

De transfer van Bongonda kan je dan ook vergelijken met die van Toby Alderweireld naar Qatar. Ook daar fronsten de wenkbrauwen van, maar ook hij vond dat zijn ervaringen heel positief waren in dat land. Terwijl de mensenrechten daar ook niet erg strikt nageleefd worden.

Voetballers leven namelijk in een andere wereld dan 'normale' mensen en zien niet altijd de strubbelingen in een land waar ze naartoe trekken. Kritisch moeten we echter wel blijven over zo'n transfers, zoals we dat waren tijdens het WK in Qatar.

Voetballers zullen echter blijven kiezen voor zo'n lucratieve aanbiedingen, los van de situatie in het land. Het hoort gewoon bij het voetbal en Bongonda zal zeker niet de laatste zijn die een transfer maakt die de wenkbrauwen doet fronsen.