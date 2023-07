Kevin De Bruyne gaat maandag aan de slag om Vincent Kompany te bekampen

Kevin De Bruyne is momenteel op vakantie in Ibiza. Nu is het nog even genieten, maar maandag dan begint het zware werk.

Maandag worden de laatste spelers van Manchester City op training verwacht. Dit is ook het geval voor Kevin De Bruyne. Momenteel is hij nog volop aan het genieten in Ibiza, maar maandag is het mooie leven gedaan. Op het trainingsveld zullen we De Bruyne nog niet direct zien. Hij is nog volop herstellend van een hamstringblessure die hij opliep in de finale van de Champions League tegen Inter Milaan. Een pleister op de wonde was wel dat de finale werd gewonnen. Zo kon De Bruyne zijn eerste Champions League titel op zijn palmares zetten. Manchester City hoopt om hem speelklaar te krijgen tegen het begin van het seizoen. Dit is op 11 augustus op verplaatsing bij promovendus Burnley. De club van Vincent Kompany. Het seizoen voor City zal echter nog lang en zwaar worden. Hierdoor lijkt de kans klein dat ze hem gaan 'pushen' om te snel terug op het veld te staan.

