Loïs Openda breekt niet één, niet twee, maar drie records met zijn transfer naar RB Leipzig

Loïs Openda staat op een zucht van een transfer naar de Bundesliga. Hij breekt daarmee drie records op hetzelfde moment.

Dondernacht bereikten RC Lens en RB Leipzig eindelijk een akkoord over de transfer van Loïs Openda. Het had heel wat voeten in de aarde, maar nu zijn beide partijen eruit. Dit weekend zakt hij af naar Duitsland voor zijn medische en fysieke proeven. Indien deze positief zijn dan tekent hij een contract voor vijf seizoenen bij RB Leipzig.

De Duitsers zouden een som betalen van tussen de 45 en 50 miljoen euro aan de Franse ploeg uit Ligue 1. Dankzij een doorverkooppercentage dat Club Brugge kon afdwingen ontvangen zij nog een som van om en bij de 3,5 miljoen euro. Dit bovenop de transfersom die RC Lens, 12 miljoen euro, vorig seizoen betaalde aan de Bruggelingen.

Met deze transfer zorgt Openda direct voor twee nieuwe records. Voor RC Lens is het de duurste uitgaande transfer in de geschiedenis van de club. Tegelijkertijd is het voor RB Leipzig de duurst inkomende transfer die ze ooit realiseerden. Feitelijk kan je er nog een derde record bijtekenen. De kans is klein dat Openda ooit al meer heeft verdient in zijn leven dan dat hij nu gaat krijgen met zijn vijfjarig contract.