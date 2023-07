Van meer dan 300 wedstrijden bij Beerschot naar de beloften van KV Mechelen

Het mag dan wel geen rechtstreekse overgang zijn tussen de twee clubs uit de provincie Antwerpen, maar een verleden bij één van de twee clubs zorgt altijd voor wat gevoeligheden.

KV Mechelen maakte bekend dat Pieter-Jan Monteyne de technische staf in Mechelen zal vervoegen. Dit niet rechtstreeks bij Steven Defour, maar bij de beloften van KV Mechelen die uitkomen in 2de Nationale. De reeks van stadsgenoot en grote concurrent Racing Mechelen.

Monteyne heeft al speler heel wat waters doorzwommen. Zo was hij jaren aan de slag bij Beerschot waar hij tot 343 officiële wedstrijden kwam waarin hij zesmaal het net vond en 17 assists gaf. Hij was lid van de ploeg van (Germinal) Beerschot die in 2005 de Beker van België wist te veroveren.

Ondertussen heeft de 40-jarige Monteyne als tweemaal kunnen proeven van het trainerschap. Dit tweemaal in het zog van Wim De Decker. Twee seizoenen terug bij Deinze en vorig seizoen bij SK Beveren. Hij mag nu voor het eerst van het hoofdtrainerschap proeven bij Jong KV Mechelen.