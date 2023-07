🎥 KAA Gent-speler begint naam te maken in eigen land: "Zijn 1e doelpunt ging in ons land helemaal rond"

Bij KAA Gent is Hyun-seok Hong een van de smaakmakers. Ook in Zuid-Korea begint hij naam te maken. Er reisde zelfs iemand speciaal voor hem naar een oefenwedstrijd af.

Zaterdagnamiddag speelde KAA Gent tegen FC Volendam. Het won met 1-2 dankzij goals van Cuypers en Hjulsager. Ook Hyun-seok Hong speelde mee.

De Zuid-Koreaan kreeg bezoek van een opvallende supporter. Een landgenoot kwam speciaal uit Toscane om de wedstrijd in Nederland te kunnen bijwonen. Kwon Sung Deok streamde de wedstrijd ook op zijn YouTube-kanaal. Ook hadden ze allebei na de wedstrijd een babbel.

Deok vertelde na de wedstrijd aan Het Laatste Nieuws dat Hong een rijzende ster is. "Hij is beroemd aan het worden", klonk het. "Ook komt hij in aanmerking voor de nationale ploeg, wat hem meer aandacht opleverde."

"Ik heb gezien dat het een intelligente speler is en hij beweegt goed", ging Deok verder. "Zijn 1e doelpunt in België, met die omhaal, ging heel Zuid-Korea rond. Dat zette hem ook bij ons op de kaart."