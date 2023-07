'KRC Genk ziet jeugdproduct op het middenveld de club verlaten'

Jay-Dee Geusens lijkt op weg naar SK Beveren. Dat meldt Het Belang van Limburg. Zo zal de middenvelder KRC Genk verlaten.

De jonge aanvallende middenvelder (21) komt uit de jeugd van KRC Genk. Jay-Dee Geusens mocht al meetrainen met de A-kern, maar echt kansen kreeg hij nog niet.

Afgelopen seizoen kwam Geusens vooral voor Jong Genk in de Challenger Pro League uit. Daar speelde hij in totaal 24 wedstrijden en was hij goed voor 5 doelpunten en 2 assists. Het slot van de competitie moest hij echter door een knieblessure missen.

Ondertussen is Geusens weer fit en lijkt hij andere oorden op te zoeken. Volgens Het Belang van Limburg zou hij naar SK Beveren gaan. Vorig jaar eindigde die club 2e in de Challenger Pro League.