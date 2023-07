Terugkeer naar Frankrijk? 'Michy Batshuayi in gesprek met Franse topclub'

Michy Batshuayi staat op de radar van Lens. Ook zouden er al gesprekken aan de gang zijn en zou de Rode Duivel interesse hebben.

Lens zag eerder deze week Loïs Openda voor 43 miljoen euro naar Leipzig vertrekken. Zo moest de Franse club op zoek naar een nieuwe spits.

In zijn zoektocht zou Lens onder meer op Michy Batshuayi uitgekomen zijn. Volgens Lensois.com zouden er al onderhandelingen aan de gang zijn. Ook zou Batshuayi zelf interesse in Lens hebben. De huidige marktwaarde is volgens Transfermarkt momenteel 10 miljoen euro.

Voor de Batshuayi is de Ligue 1 overigens geen onbekende competitie. Tussen 2014 en 2016 speelde hij 2 seizoenen voor Marseille. Hij speelde er 78 wedstrijden en zorgde voor 33 doelpunten en 10 assists.

Batshuayi speelde afgelopen seizoen voor Fenerbahçe en maakte 20 goals in 32 wedstrijden. Ook gaf hij 2 assists. Zo hielp hij mee de Turkse beker pakken. De Rode Duivel heeft bij de Turkse club nog een contract van een jaar met een optie voor nog een extra jaar.