Westerlo wint tegen PAOK ook zijn volgende oefenduel

De voorbereiding van Westerlo blijft goed verlopen. Het heeft nu ook de maat van PAOK Saloniki genomen.

Afgelopen woensdag oefende Westerlo nog tegen Heerenveen. De mannen van trainer Jonas De Roeck wonnen tegen de Nederlandse club met 2-0.

Zondagnamiddag speelde Westerlo een nieuw oefenduel en deze keer was het Griekse PAOK Saloniki de tegenstander. De Grieken kwamen snel op voorsprong, maar via Matsuo en Yow boog Westerlo de situatie om.

In het slot maakte PAOK nog gelijk, maar uiteindelijk trok Daci de Kemphanen over de streep. Zo won Westerlo met 3-2 en boekte het een nieuwe zege in de voorbereiding.