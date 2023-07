🎥 Echt klasse! Dries Mertens toont zijn hart van goud en maakt man in rolstoel dolgelukkig

Dries Mertens heeft absoluut het hart op de juiste plaats. Dat is onlangs nog eens gebleken, na een oefenduel van Galatasaray tegen Austria Wenen.

Afgelopen vrijdag gaf Galatasaray in het Zwitserse Thun de Oostenrijkse ploeg partij. De vriendschappelijke wedstrijd eindigde op 1-1. Iedereen tevreden zo. Wie nog het meest reden had om gelukkig te zijn, was een Galatasaray-supporter onder de mindervaliden.

Na afloop van de match nam Dries Mertens ruim de tijd om de tribunes op te stappen, de man een omhelzing te geven en hem zijn wedstrijdshirt te overhandigen. Dat werd dan ook enorm geapprecieerd. Ook voor de andere mindervaliden had Mertens aandacht.

De fans zullen hem zeker ook nog wat meer in hun hart sluiten na deze geste. Mertens begint aan zijn tweede seizoen bij de Turkse topclub, die eind mei nog de landstitel veroverde.