Bezig aan een laatste kunststukje? Hein Vanhaezebrouck doet zowaar verrassende uitspraak op Gentse Feesten

Zou Hein Vanhaezebrouck bezig kunnen zijn aan zijn laatste kunststukje als Gent-trainer? Op de Gentse Feesten ging zijn passage alleszins niet onopvallend voorbij.

Op het Sint-Baafsplein bliezen maandag duizenden supporters verzamelen voor de jaarlijkse voorstelling van de verschillende ploegen van KAA Gent. Na Jong KAA Gent en de Gent Ladies waren uiteindelijk de troepen van Hein Vanhaezebrouck aan de beurt.

Uiteraard nam ook de trainer van de Buffalo's het woord. "Het is al de zevende keer dat ik hier op het podium van het Sint-Baafsplein sta. Ik voel mij vergroeid met de stad en de club. Maar, het zou kunnen dat het de laatste keer is dat ik hier sta", citeert Het Nieuwsblad hem. "Ik wil er dus dubbel van genieten."

Contract tot 2024

Staat Hein Vanhaezebrouck dan voor zijn laatste seizoen als trainer van Gent? Dat zou kunnen, want zijn contract loopt tot medio 2024. Zijn uitspraak kan een eenvoudige verwijzing zijn naar het einde van zijn contract en is alles nog mogelijk. Ofwel ziet hij al een vertrek aan de horizon, met ook een machtsovername in het bestuur.