Belgisch jeugdproduct Club Brugge, Beerschot en Mechelen verlaat kampioen en heeft opmerkelijke oplossing beet

Ignace Van der Brempt verliet Club Brugge anderhalf jaar geleden voor Red Bull Salzburg. De ondertussen 21-jarige vleugelspeler heeft nu echter een nieuw besluit genomen.

Het was groot nieuws in januari 2022. Ignace Van Der Brempt verliet op 19-jarige leeftijd in de wintermercato Club Brugge voor een avontuur in Oostenrijk.

Daar tekende hij bij Salzburg, dat de laatste jaren altijd succesvol was en telkenmale de titel pakte. Ondertussen zitten ze al aan tien titels op rij.

De Belgische belofteninternational begon prima bij de Oostenrijkse kampioen, maar kreeg al bij al niet te veel kansen. Ook dit seizoen niet.

Auf Leihbasis: Ignace Van der Brempt wechselt an die Elbe. 🤝⚓Der 21-jährige Rechtsverteidiger kommt vom FC Red Bull Salzburg und schließt sich den Rothosen leihweise für die Saison 2023/24 an. 🔷 #nurderHSV Hamburger SV (@HSV) July 18, 2023

In totaal speelde hij in achttien wedstrijden amper 743 minuten, waarin hij tot één doelpunt kwam. En dus was er een oplossing nodig.

Die heeft men nu in Duitsland gevonden, want de rechtervleugelspeler wordt uitgeleend aan de Duitse tweedeklasser Hamburg. In Salzburg zelf ligt hij nog tot 2026 onder contract.