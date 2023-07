Opnieuw een seizoen in de middenmoot of mag het hoger mikken? Veel vragen na leegloop bij STVV

Een nieuwe jaargang van onze voetbalcompetitie dient zich alweer aan. Gewoontegetrouw stelt Voetbalkrant.com voor de start van de competitie de ploegen aan u voor. Vandaag op het menu: STVV.

Vorig seizoen

STVV beleefde een seizoen in de middenmoot. Het begon het seizoen slecht met 3 op 12 maar herpakte zich daarna en bleef lang rond plek 10 hangen. Na de 21ste speeldag stond STVV zelfs even zevende en leek het mee te doen voor de Europe Play-offs.

Maar een 1 op 15 tussen half februari en half maart zorgde ervoor dat STVV naar een 12de plek zakte waar het niet meer weg van geraakte. In degradatieproblemen kwam de club echter nooit, maar hun seizoen eindigde wel al eind april met 0-1 nederlaag tegen later kampioen Antwerp.

Ook in de beker deed STVV het degelijk. Het schakelde eerst nipt RFC Meux uit met 1-0, maar vooral de 1-4 overwinning tegen Club Brugge was een stunt. De kwartfinale werd het eindstation na de 2-0 nederlaag tegen Zulte Waregem en een rode kaart van doelman Schmidt in de eerste minuut.

Transfers

Die doelman zou nog kunnen vertrekken, want onder meer Club Brugge toont interesse in de Japanner. Maar STVV zag wel al heel wat spelers vertrekken, vooral centraal achterin. Onder meer Leistner, Bauer en Teixeira zijn al vertrokken. Vooraan vertrokken dan weer Hayashi en Bruno.

Ook trainer Hollerbach is er niet meer, hij werd vervangen door zijn landgenoot Thorsten Fink. Met Godeau kreeg Fink al een nieuwe centrale verdediger, vooraan kreeg hij er Barnes en Ananou bij. En met Ito, Yamamoto en Ogawa zijn er ook weer enkele nieuwe Japanners.

Wolke Janssens tekende dan weer bij, nadat zijn contract eind juni afliep. En ook de jonge centrale verdediger Matte Smets verlengde onlangs zijn contract. Toch belangrijke Belgische verankeringen.

Voorbereiding

STVV speelde al heel wat voorbereidingswedstrijden, onder meer tegen PSV. STVV won die match met 1-2 dankzij goals van Bocat en de 17-jarige Nhaili. Daarna won het nog tegen TOP OSS (1-3), maar zijn laatste twee wedstrijden kon STVV niet winnen.

Tegen Helmond Sport werd met 0-2 verloren, tegen de Duitse tweedeklasser Wiesbaden verloor het 1-0. Tegen Lierse K. volgt er straks om 18u nog een oefenwedstrijd.

Vooruitzichten

Met een halve of bijna hele nieuwe ploeg wordt de opdracht voor Fink wellicht om STVV niet bij de laatste vier te laten eindigen. Al zal dat wellicht voor heel wat ploegen de doelstelling zijn. Als het echt loopt kan STVV dromen van meer, maar daarvoor moet het de seizoensstart voor afwachten.

Ook in de beker zal STVV zijn kwartfinale van vorig seizoen wel weer willen herhalen. Maar hoe dan ook zal de start van het seizoen al bepalend zijn voor STVV om te zien of het tegen de degradatie zal moeten vechten.