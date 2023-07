'Nieuwe club meldt zich voor Ayase Ueda, Cercle Brugge ambieert de jackpot'

Ayase Ueda (24) staat in de belangstelling van onder meer Feyenoord, maar Cercle Brugge wil hem niet zomaar laten gaan. Het wil dan ook een stevige som voor Ueda.

Ayase Ueda kwam vorige zomer over van het Japanse Kashima Antlers, waar hij topschutter was in de J1-League, naar Cercle Brugge. Cercle betaalde toen zo'n 1,5 miljoen euro en kan de Japanner een jaar later voor heel wat meer verkopen.

Ueda was vorig seizoen goed voor 23 goals in 42 matchen voor Cercle en deed het dus uitstekend. Feyenoord toont interesse en volgens Calciomercato wil ook Genoa de Japanner graag binnenhalen. Maar bij Cercle willen ze Ueda, die nog tot midden 2026 onder contract ligt, niet zomaar laten gaan.

Minstens 10 miljoen euro

Technisch directeur Carlos Aviña wil minstens 10 miljoen euro krijgen voor Ueda, dat meldt HLN. Afwachten dus of iemand die som wil neerleggen voor de Japanse international, die momenteel nog out is nadat hij een blessure opliep bij de nationale ploeg.