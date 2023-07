De Rode Duivels zitten met een serieus spitsenprobleem (en daar lijkt niet snel verandering in te komen)

Het is nog steeds niet duidelijk waar Romelu Lukaku en Divock Origi zullen belanden volgend seizoen. Dat maakt het spitsenprobleem bij de Rode Duivels er niet makkelijker op.

Loïs Openda maakte dan wel een toptransfer, het is momenteel ondenkbaar dat hij de nieuwe aanvalsleider van de Duivels zou worden.

(Te)veel hangt nog altijd af van Romelu Lukaku. 'Big Rom' maakte zich onmogelijk bij Inter. Het geflirt met Juventus lijkt ook eerder een spelletje van De Oude Dame te zijn, want Dusan Vlahovic lijkt nog niet meteen te zullen vertrekken en technisch directeur Giuntoli gaf al aan niet meteen op zoek te zijn naar een nieuwe spits.

Het feit dat er buiten Inter (die brug heeft hij al verbrand) en Juventus (voor zoverre dat waar is) geen topclubs concrete interesse tonen in de Belgische topschutter aller tijden, is alarmerend te noemen. Een transfer naar Saudi-Arabië lijkt één van de weinig overgebleven pistes te worden voor Lukaku, en dat is absoluut geen goed nieuws.

Want ook de carrière van Divock Origi, die andere spits bij de Duivels, zit serieus in het slop. Vorig seizoen hoopte hij die nieuw leven in te blazen in Milaan, maar dat draaide verkeerd uit. Hij kwam amper in de plannen van Pioli voor en heeft nu ook te horen gekregen dat hij niet mee mag op stage in de Verenigde Staten met Milan. Een nieuwe transfer dringt zich dus aan, maar naar waar is de vraag. Nog geen enkele club toonde concrete interesse.

Weinig opties

En het feit dat als die twee spitsen wegvallen, we nog steeds op Michy Batshuayi moeten rekenen, is veelzeggend. Met alle respect, Batshuayi kende vorig jaar een sterk seizoen in Turkije, maar de 29-jarige aanvaller heeft al vaak genoeg bewezen dat hij niet de nieuwe aanvalsleider van de Belgen zal worden.

Wie dat wel moet worden, is nog maar de vraag. Bij de beloften staat er momenteel niemand klaar. Ramazani is eerder een flankaanvaller en Vertessen gedijt het beste in een tweespitsen-systeem. Openda is een goede speler, maar is niet het type spits die een voorhoede gaat dragen. De Ketelaere kan als valse 9 opereren, maar is op dit moment allesbehalve een zekerheid.