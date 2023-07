Millwall heeft duidelijk doel voor ogen met ex-OHL-speler: "Op de top van zijn kunnen"

Na drie seizoenen OHL trekt Casper De Norre naar Millwall. De Engelse tweedeklasser is in de wolken met haar nieuwe aanwinst.

"Hij is een speler die we al een heel jaar volgen", aldus technisch directeur Alex Aldridge.

"Hij was een sleutelspeler voor OHL de voorbije seizoenen en staat op de top van zijn kunnen. We zijn dan ook bijzonder verheugd dat we een akkoord konden vinden voor het begin van het nieuwe seizoen."

Gary Rowett, de coach van de Engelse tweedeklasser, heeft alvast een duidelijk doel voor ogen met de polyvalente speler, die zowel als back, als centrale middenvelder uit de voeten kan. "We willen ons middenveld versterken deze zomer. Casper is in dat opzicht een bijzonder sterke aanwinst."