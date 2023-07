Japanse revelatie uit de Jupiler Pro League op een zucht van Nederlandse topclub

Noa Lang ging al naar PSV, maar nu kan nog een speler uit de Jupiler Pro League de overstap maken naar een Nederlandse topclub.

Volgens zowel Belgische als Nederlandse media toont de Nederlandse kampioen Feyenoord immense interesse in Ayase Ueda. De Japanner van Cercle Brugge was één van de revelaties van de Jupiler Pro League het afgelopen seizoen.

Cercle Brugge nam de topschutter van de Japanse J1-League vorige zomer over van Kashima Antlers voor 1,5 miljoen euro. Hij toonde direct zijn waarde met 23 doelpunten in 42 wedstrijden. Dit zorgt voor de nodige interesse.

In Italiaanse media was er al sprake dat Genoa interesse had, maar daar is nu ook de Nederlandse kampioen Feyenoord bijgekomen. Het prijskaartje is echter niet mis voor de Japanner. Cercle Brugge wil namelijk 10 miljoen euro ontvangen voor de aanvaller. Hij heeft nog een contract tot medio 2026 bij de Bruggelingen. Hierdoor zal er dus serieus wat boter bij de vis moeten komen om hem los te weken bij Cercle.