Spanning op Bosuil: club na club toont interesse in Jean Butez, die zich uitlaat over zijn toekomst

De belangstelling voor Jean Butez blijft maar toenemen. De kans dat hij in een Europese topcompetitie aan de slag gaat, is dan ook reëel.

De Antwerp-doelman staat al enige tijd op het lijstje van verschillende Europese teams. Inmiddels geraakte bekend dat ook Nottingham Forest wel wat ziet in het betrouwbare sluitstuk van de Belgische landskampioen. De Premier League is dus een optie.

Dat is de Serie A evenzeer, want Gazet van Antwerpen weet dat ze hem ook bij Fiorentina in het oog houden. En er zijn nog ploegen die hem willen.

© photonews

In Het Nieuwsblad wordt gewag gemaakt van nog meer slagkrachtige teams uit Engeland of Italië. Toch is Jean Butez zelf niet zomaar geneigd om naar de eerste de beste club te vertrekken.

Blijven?

Als er geen afdoende bod komt, dan zou hij ook wel willen blijven. "Nog een jaartje Antwerp met Europees voetbal zou ook niet slecht zijn", klinkt het in de krant. "Dat mogen de supporters ook weten."

Enkele geïnteresseerde teams denken ook aan een uitleenbeurt met een al dan niet verplichte aankoopoptie als structuur om een transfer op poten te zetten. Dat is geen optie voor Antwerp.