OFFICIEEL: Gewezen speler van Antwerp keert terug naar Franse bodem

Hij was één van de aanwinsten van Antwerp toen ze in 2017 terugkeerden naar de Jupiler Pro League. Nu keert de voormalige speler terug naar het land waar alles voor hem begon.

Het Franse Saint-Etienne maakte bekend dat ze Dylan Batubinsika hebben kunnen overtuigen. Hij tekent bij hen een contract tot medio 2025 en zal het rugnummer 21 krijgen bij de club uit de Ligue 2.

Tussen 2017 en 2021 kwam Batubinsika uit voor Antwerp dat hem kon wegplukken uit de jeugdopleiding van PSG. Hij won met Antwerp de Croky Cup in 2020 en kwam in totaal 85 keer in actie voor de landskampioen. Daarin kwam hij viermaal tot scoren en gaf hij twee assists.

In de zomer van 2021 werd hij verkocht aan het Portugese FC Famalicao dat hem vorig seizoen uitleende aan Maccabi Haifa. Daar werd hij herenigd met Abdoulaye Seck waar hij een duo mee vormde bij Antwerp. Nu keert de tweemalige Congolese international terug naar Frankrijk waar zijn carrière van start ging.