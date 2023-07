'Anderlecht sneller dan Barcelona en concurrenten, gewilde winger in stadion tegen Ajax'

Heel wat ploegen azen op hem. En daar horen wel degelijk ook Belgische clubs bij, zo blijkt ondertussen. Maar het lijkt erop dat het 'gewoon' Anderlecht gaat worden.

Tudor Mendel-Idowu maakte al indruk bij de U18 van Chelsea met zeven doelpunten en drie assists en is ook jeugdinternational bij Engeland. Nu lijkt de jonge Brit op weg naar nieuwe oorden.

Hij is einde contract bij Chelsea en het staat hem dus volledig vrij om andere lucht in te ademen en zijn carrière een nieuwe wending te geven. En dat kan hem naar een andere competitie brengen.

In het Lotto Park

RSC Anderlecht lijkt het snelst te schakelen en heeft de speler meteen een kans weten te beloven bij de A-kern van paars-wit. En het gaat snel.

Volgens Het Nieuwsblad zat de speler in de galawedstrijd tegen Ajax Amsterdam al in het Lotto Park. In de loop van de week mag dus meer nieuws verwacht worden.

© photonews

Heel wat topclubs aasden op hem, waarbij Milan enkele maanden geleden al concreet was en ook Juventus, Bayern en PSG hoorden bij de geïnteresseerden.

Er waren ook verschillende Belgische clubs die hem wilden en de voorbije weken was het Barcelona die de strijd om de handtekening leek te gaan halen. RSC Anderlecht is echter de primus inter pares aan het worden.