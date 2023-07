Done deal: Kortrijk ziet sterkhouder vertrekken naar bijzondere bestemming

Faïz Selemani was enkele jaren lang een sterkhouder bij KV Kortrijk. Meermaals leek hij op weg naar een toptransfer, nu is het zover.

De Comorees kwam in 2019 naar KV Kortrijk vanuit Union, nu trekt hij de poorten van het Guldensporenstadion achter zich dicht. Voor een bijzonder avontuur.

1,5 miljoen euro

Net als vele anderen gaat hij naar Saoedi-Arabië, waar hij tekende bij Al Hazem. KV Kortrijk krijgt anderhalf miljoen euro voor de deal.

Het was niet de eerste keer dat Selemani in de belangstelling stond van een club, maar tot op heden raakte hij nooit weg. Nu is het wél koekenbak voor de spelmaker.