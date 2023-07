Na het ontslag van Euvrard: 'Dit is de nieuwe coach van promovendus RWDM, ex-Rode Duivel wordt assistent'

RWDM gooide maandagavond een bom. Enkele dagen voor hun eerste competitiematch tegen Racing Genk werd de volledige technische staf aan de deur gezet.

In juni sprak John Textor, de Amerikaanse eigenaar van RWDM, zijn vertrouwen nog uit in Vincent Euvrard en zijn staff. Maar maandagavond verbaasde de promovendus met het nieuws dat Euvrard en co nu toch ontslagen worden.

RWDM kondigde aan dat een opvolger dinsdag al gepresenteerd zou worden, maar die lijkt nu al bekend te zijn. De Braziliaan Cláudio Caçapa (47) zou de nieuwe trainer worden. Caçapa was van 2016 tot eind juni dit jaar assistent bij Lyon, die andere club van Textor.

Caçapa is sinds begin deze maand interim-trainer bij het Braziliaanse Botafogo, maar zou bij RWDM zijn eerste echte job als hoofdtrainer krijgen. Ex-RWDM speler Igor De Camargo zou dan weer zijn assistent worden volgens Het Nieuwsblad.

Ook speler van Lyon op komst?

En samen met de Braziliaan zou ook nog een nieuwe speler worden voorgesteld. Volgens Sudpresse zou de jonge Franse middenvelder en jeugdinternational Florent Sanchez (20) op weg zijn naar Brussel. Sanchez speelde afgelopen weekend nog tegen RWDM... met Lyon.