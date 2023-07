Ronny Deila staat voor een lang puzzelseizoen bij Club Brugge, dat eigenlijk maar één optie heeft na teleurstellingen

Een nieuwe jaargang van onze voetbalcompetitie dient zich alweer aan. Gewoontegetrouw stelt Voetbalkrant.com voor de start van de competitie de ploegen aan u voor. Vandaag op het menu: Club Brugge.

Vorig seizoen

Na enkele hele vette jaren, met titel op titel, was het een minder jaar voor Club Brugge. Het begon nochtans heel mooi onder Carl Hoefkens, met een degelijke seizoenstart en prima prestaties in de Champions League.

Tegen de WK-break was het beste er echter al af, daarna werd het steeds moeilijker. Met Scott Parker kwam er een miscast als nieuwe coach, onder Rik De Mil kreeg de jeugd uiteindelijk wel wat meer kansen in het seizoenseinde.

Play-off 1 werd onverhoopt en nipt gehaald, maar in de eindstrijd kon blauw-zwart geen enkele rol van betekenis spelen. Al pakte het wel Union SG de titel af op de slotspeeldag, verder dan een vierde plek kwam het niet.

Transfers

Sylla, Mata en Lang zijn definitief weg bij Club Brugge. Aderlatingen stuk voor stuk, al werden wel de nodige miljoenen gevangen. Audoor werd uitgeleend, Vormer komt ook niet meer terug na een huurbeurt aan Zulte Waregem en ook Van Den Keybus krijgt geen kans.

Maxim De Cuyper zal na een stint bij Westerlo wél een kans krijgen bij blauw-zwart, Shion Homma wordt uit de jeugd naar de A-kern geheveld. Met Thiago en Barbera (spitsen), Vetlesen (spelmaker) en Skoras (winger) werd vooral aanvallend al wat gehaald, defensief zal er dus nog wel wat bijmoeten.

Voorbereiding

De schietoefeningen tegen Heist (22-0) zijn de wereld rondgegaan, maar verder had blauw-zwart toch de nodige moeilijkheden in de voorbereiding. Tegen Go Ahead Eagles werd op stage met 2-1 gewonnen, tegen Beerschot met 3-0.

Maar er waren ook nederlagen tegen Zulte Waregem (0-1), Feyenoord (0-2 op oefenstage) en ook tegen AZ Alkmaar (1-2 tijdens de Brugse Metten). Tegen Aarhus is het al meteen van moeten op donderdag.

Vooruitzichten

De vierde plaats van vorig seizoen herhalen? Dat zou te weinig zijn. Neen, Club Brugge is een instituut geworden de voorbije jaren en zal er in de jaargang 2023-2024 opnieuw helemaal moeten staan.

Er is duidelijk nog werk voor nieuwe coach Ronny Deila, maar als hij iedereen kan uitspelen op zijn juiste plaats, dan moet er opnieuw kunnen gestreden worden voor de titel.

De play-offs met zes ploegen maakt dat er iets meer tijd is om te sleutelen, al wacht Club Brugge met alle rondes in de Conference League mogelijk wel een lang seizoen. Ook dat kan een factor zijn ... of een doel worden later op het seizoen.