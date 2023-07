De kruistocht van La Gazzetta dello Sport gaat verder: roze sportkrant laat nu dit Italiaans boegbeeld los gaan op Lukaku

Romelu Lukaku krijgt het stevig te verduren. Niet alleen bij de fans van Internazionale FC en in media is de Rode Duivel aangeschoten wild. Ook Marco Materazzi neemt geen blad voor de mond.

"Ik ben altijd een fan geweest van Romelu Lukaku", aldus het boegbeeld van Internazionale FC én van het Italiaanse voetbal in La Gazzetta dello Sport. "Het is een feit dat hij een topspits is. Maar het is tijd om te tonen dat hij een man is en klaarheid te scheppen. Net zoals André Onana heeft gedaan. Het wordt tijd dat hij zijn respect begint te verdienen."

Materazzi neemt dan ook geen blad voor de mond. "Het is meer dan terecht dat Inter de keuze heeft gemaakt om Lukaku te laten vallen. De club heeft driemaal alles voor Lukaku gedaan. Een eerste keer toen ze hem bij Manchester United gingen halen, een tweede keer toen hij opnieuw welkom was na een jaartje Chelsea. En nu opnieuw door vol voor hem te gaan."

Het is tijd dat Romelu Lukaku toont dat hij een man is en klaarheid schept

Minstens even opvallend: het lijkt alsof La Gazzetta dello Sport een kruistocht is begonnen tegen Big Rom. De Rode Duivel haalde enkele dagen geleden uit naar de Italiaanse sportkranten in het algemeen en de roze krant in het bijzonder. Sindsdien wordt de aanvaller dagelijks met de grond gelijk gemaakt. Wie mag er morgen zijn zegje doen?