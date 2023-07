Done deal: 'Na Obbi Oulare nu ook Anderlecht-flop naar verrassende club uit Challenger Pro League'

In 2018 werd hij door Anderlecht gekocht bij KV Oostende. Bij paars-wit speelde hij uiteindelijk geen minuut, nu is er eindelijk een oplossing voor hem.

Aristote Nkaka was een groot talent. In 2017 speelde hij nog jeugdinterlands en speelde hij in eerste klasse bij Moeskroen. Een jaar later werd hij gekocht door RSC Anderlecht.

Hij werd nog uitgeleend aan Almeria, Santander, Paderborn en SK Beveren in de Challenger Pro League. Nergens brak hij echt potten, steeds kwam hij terug.

Het laatste jaar deed niemand zelfs nog moeite om hem te huren of kopen, waardoor de nu 27-jarige defensieve middenvelder gewoon verkommerde bij de B-kern van paars-wit. Sinds 30 juni was hij einde contract.

Lierse

De verdedigende middenvelder was de voorbije weken als proefspeler aanwezig bij Lierse K. op het Lisp. En daar heeft hij weten te overtuigen.

Volgens Sacha Tavolieri zal de deal helemaal beklonken worden binnen enkele uren of dagen. Done deal, een nieuwe stevige speler erbij in de ambities van Lierse met oog op promotie naar 1A.