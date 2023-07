Drie spelers lijken te gaan vertrekken bij Standard, Carl Hoefkens geeft meer uitleg

Bij Standard staat er nog heel wat te gebeuren. Konstantinos Laifis zal zoals verwacht nog vertrekken, maar ook twee anderen moeten weg.

Konstantinos Laifis kent al even zijn toekomst bij Standard. Onlangs kwam hij weliswaar terug naar Sclessin, maar op nieuwe kansen hoeft hij niet te rekenen.

"Hij is nog speler van Standard op dit moment en het is niets persoonlijks, maar als je zo laat terugkomt in de voorbereiding is de boodschap heel duidelijk", aldus Carl Hoefkens over hem in La Dernière Heure.

Dragus & Davida

Maar ook twee andere spelers lijken te moeten vertrekken: "Ik ben heel tevreden over Denis Dragus en over wat hij liet zien in de voorbereiding, maar er spelen andere zaken."

En ook Osher Davida lijkt weg te zullen trekken op Sclessin. Hij kwam afgelopen seizoen voor 1,6 miljoen euro naar Standard, maar kon nooit overtuigen.