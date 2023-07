STVV gaat hard: tiende(!) transfer op komst

Als er één ploeg is waar het aantal transfers flink de pan uitswingen deze zomer? Dan is het Sint-Truiden misschien wel.

Volgens diverse bronnen waaronder Het Nieuwsblad gaat STVV nu ook Chima Fujita in huis halen. Dat is een 21-jarige verdedigende middenvelder. Het nieuws is ook bevestigd aan Walfoot.

Akkoord in de maak

Momenteel speelt hij bij de Yokohama Marinos, maar de Japanse international lijkt dus op weg naar Europa. Hij staat in eigen land te boek als een groot talent.

Bij de Truienaars moet hij al de tiende zomertransfer gaan worden. Het gaat dus hard bij De Kanaries, die een akkoord zouden hebben met Yokohama.