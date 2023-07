Blessin ziet bij begin immense opdracht duidelijk verschil tussen USG en RSCA: "Anderlecht op de zenuwen werken"

Alexander Blessin begint aan een immense opdracht. USG klopte RSCA keer op keer in de voorbije Brusselse derby's, maar zal dat ook in het seizoen 2023-2024 het geval zijn?

Blessin was zich op zijn persconferentie bewust van de vele wijzigingen die Union heeft ondergaan. "Er zijn veranderingen geweest en er komen er misschien nog. Mijn taak is om oplossingen te vinden." Voelt hij druk na de geweldige seizoenen onder Mazzu en Geraerts? "lk zet druk op mezelf. Ik heb geen druk van buitenaf nodig."

Mooie affiche

"De prestaties waren in het verleden ongelooflijk. Ik zal nooit beloven dat we voor de titel gaan spelen. Ik kan de supporters wel beloven dat de spelers het maximum zullen geven om te winnen", is de Duitser duidelijk. Om te beginnen tegen Anderlecht. "De kalender voorziet ons al van een mooie affiche vanaf de eerste speeldag."

"Ik ben me bewust van het belang van deze derby. Ik hou van deze ambiance. We moeten zorgen dat we Anderlecht op de zenuwen werken. Ze hebben zes keer op rij verloren van Union en willen dat veranderen. Ze hebben goede transfers gedaan en willen na hun mislukte seizoen opnieuw de play-offs spelen", weet Blessin.

Andere bedoelingen

Bij Union hebben ze natuurlijk juist heel andere bedoelingen. "Wij daarentegen willen die reeks net verlengen. Mijn inschatting is dat we klaar zijn voor het seizoensbegin."