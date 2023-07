Ene transfer kan andere zeker niet goedmaken en nog andere vragen bij Antwerp: "Hoe ver gaat Gheysens nog mee?"

Sinds Paul Gheysens de plak zwaait bij Antwerp, is op de Bosuil een steile opmars ingezet. Hoe ver reikt die en tot hoe lang blijft dat duren?

In de podcast De Tribune analyseert Eddy Snelders de transferperiode van de landskampioen. Er werd naast Stengs gegrepen, maar RAFC hoopt Keita nog over te nemen van OHL. "Keita is een dienende speler, Stengs meer een beslissende speler. Stengs was belangrijker om te halen", meent Snelders.

Van Bommel kreeg vorig seizoen lof voor het inzetten van heel wat jonge talenten. Die moeten nu wel blijven evolueren. "Het is afwachten wat de jeugd brengt: vorig jaar heeft Vermeeren zich heel goed ontwikkeld. Ze rekenen er nog op een paar andere jonge jongens, Ilenikhena en Van den Bosch. De vraag is of dat gaat lukken."

Volgens hem heeft Antwerp ook op de lange termijn wel wat katten te geselen. "Antwerp is heel snel gegroeid en rekent vooral op Gheysens. Maar die heeft wat turbulenties, zowel met het stadion als zijn firma. Hoe ver gaat die nog meegaan? Gaat hij nog kapitaalsverhogingen doen, zal Overmars nog met de buidel open kunnen acteren?"