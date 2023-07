Igor de Camargo & co leggen het uit na het verrassende ontslag van Euvrard en doen ook oproep aan RWDM-supporters

Vincent Euvrard gaat de geschiedenis in als de man die RWDM naar de hoogste afdeling loodste, maar ook als de man die nog voor aanvang van de nieuwe competitie ontslagen werd. De promovendus heeft één en ander geduid.

Dat komt niet ongelegen, want RWDM dropte toch wel een bom door Euvrard en zijn hele trainersstaf zo plots te ontslaan. "Ik begrijp dat de fans zich vragen stellen. De supporters zijn heel belangrijk voor RWDM. Ik wil hen geruststellen en vragen om de club te blijven steunen", doet CEO Gauthier Ganaye een duidelijke oproep.

Ik heb veel respect voor mijn voorganger

Claudio Caçapa is nu de man die de ploeg gaat leiden. "U kent me niet, maar ik ben een heel menselijk iemand. Ik heb graag dat de zaken gaan zoals ze moeten gaan. Ik heb veel respect voor mijn voorganger, die hier zéér goed werk heeft geleverd", benadrukt de Braziliaan.

De kersverse trainer van RWDM zag dat zijn spelersgroep aangeslagen was door het plotse nieuws, maar inmiddels de knop weer heeft omgedraaid. "Het is vreemd dat dit vijf dagen voor de competitiestart gebeurt, maar het maakt deel uit van het voetbal. We weten dat het voetbal soms zo in mekaar steekt."

Dit is een mooie kans voor mij

Ook zijn assistent kwam nog aan het woord en dat is geen onbekende: Igor de Camargo. "Dit is een mooie kans voor mij. Ik heb Caçapa al wat wegwijs gemaakt en hem uitgelegd dat RWDM in België een echte traditieclub is die opnieuw aan het groeien is."