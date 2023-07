Na verrassende uitspraak op Gentse Feesten: Voorzitter laat zich uit over toekomst Hein Vanhaezebrouck

Zou Hein Vanhaezebrouck bezig kunnen zijn aan zijn laatste kunststukje als Gent-trainer? Op de Gentse Feesten ging zijn passage alleszins niet onopvallend voorbij. Ivan De Witte heeft zich nu ook geroerd.

Op het Sint-Baafsplein bliezen tijdens de Gentse Feesten naar jaarlijke traditie duizenden supporters verzamelen voor de jaarlijkse voorstelling van de verschillende ploegen van KAA Gent. Na Jong KAA Gent en de Gent Ladies waren uiteindelijk de troepen van Hein Vanhaezebrouck aan de beurt.

En de oefenmeester van de Buffalo's had het in zijn speech over een mogelijke laatste keer dat hij voor de fans kon gaan spreken - de zevende keer in totaal. Een hint naar zijn laatste contractjaar, of is er meer aan de hand?

Niet aan de orde

Ondertussen is de club overgenomen door Sam Baro en ook De Witte en Louwagie gaan daardoor hun laatste (overgangs)jaar in als bestuurders bij de club. De voorzitter liet zich ook uit over Vanhaezebrouck.

"Hij zit in zijn laatste jaar contract, meer niet. Ik vind hem nog steeds een bijzonder straffe trainer. Zijn toekomst is nu niet aan de orde", klonk het bij Sporza.