Standard en Kortrijk zien concurrent afhaken

Bij KV Oostende staan er nog verschillende spelers op vertrekken. Voor eentje is er héél veel interesse, zoveel is duidelijk.

Bätzner en Sakamoto vertrokken al bij KV Oostende, en ook aan de mouw van D'Arpino en Rodin wordt nog steeds getrokken. Maar zeker Thierry Ambrose is een hot topic.

Promovendus RWDM was een van de eerste ploegen die zich kwamen melden bij de Kustboys. Maar er zijn kapers op de kust en bovendien is er volgens Walfoot geen interesse meer van de Brusselaars in Ambrose. Zij zijn niet meer in de koers.

Kapers op de kust

Ook KV Kortrijk en Standard hebben zich ondertussen weten te melden voor de sterkhouder uit de Diaz Arena. En dus kan het opbod gaan beginnen.

De drie clubs hadden/hebben elk op hun manier een nieuwe speler nodig op de positie van Ambrose. Volgens Transfermarkt heeft die een marktwaarde van 1,3 miljoen euro. Het zal Kortrijk of Standard worden dus.