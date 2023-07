Vrancken beseft dat een leegloop bij Genk nog steeds mogelijk is: "En eigenlijk hoop ik dat ze vertrekken"

Wouter Vrancken en KRC Genk hopen dit seizoen opnieuw mee te spelen om de prijzen. Enig probleem: ook de coach van de Limburgers weet op dit moment niet hoe zijn ploeg er in september uit zal zien. Al heeft hij daar wél vrede mee.

Bryan Heynen, Mike Trésor, Bilal El Khannous, Joseph Paintsil,... De sterkhouders van KRC Genk staan stuk voor stuk in de belangstelling van buitenlandse clubs. Voor Wouter Vrancken is het met een bang hartje aftellen tot één september. De coach van de Limburgers weet ondertussen héél goed wat de gevolgen van zo'n late transfer kunnen zijn. En dan hebben we het over het vertrek van Paul Onuachu en het missen van de titel.

"Als coach van Genk weet je dat zo'n dingen kunnen gebeuren", haalt Vrancken in Het Laatste Nieuws de schouders op. "Of ik schrik heb dat één van de sterkhouders op de slotdag zal vertrekken? Het is nu eenmaal ons businessmodel. We kunnen niet kopen wie we willen en we kunnen niet met geld smijten om onze topspelers hier te houden. Genk moet het hebben van de ontwikkeling van jonge spelers om ze vervolgens met meerwaarde door te verkopen."

Toby Alderweireld of Simon Mignolet halen? Dat is niet wat KRC Genk wil

Vrancken liet al eerder weten dat een terugkeer van Paul Onuachu om die reden uit den boze is. "Het doel van Genk blijft om tot de laatste minuut mee te spelen om de prijzen. "Andere Belgische clubs halen Toby Alderweireld of Simon Mignolet. Dat is niet wat Genk wil. Ik vind onze filosofie mooi. Jonge spelers beter maken geeft voldoening. En eigenlijk moet je hopen dat ze vertrekken. Dat wil zeggen dat we goed werk geleverd hebben."