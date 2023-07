Boskamp en Chatelle duiden hun verrassende titelfavoriet aan: "Zij stelden voorlopig teleur"

De competitie start vanavond. Het wordt waarschijnlijk weer een strijd tussen de grote ploegen voor de landstitel. Kan Antwerp verlengen? Herpakt Club Brugge zich? Wat met een onthoofd Union? Voor de analisten van HBvL is de grote titelfavoriet duidelijk.

Johan Boskamp analyseerde de ploegen en kwam tot de conclusie dat noch Antwerp, noch Club Brugge al klaar zijn. “Ik heb Antwerp gezien in de Supercup en Club Brugge in de voorbereiding tegen Feyenoord. Allebei stelden ze mij teleur. Voorlopig zeg ik Genk, maar vraag me het over twee maanden nog eens”, aldus Boskamp.

Hij wordt daarin bijgestaan door Thomas Chatelle. “Als ik op dit moment een voorspelling moet doen, plaats ik KRC Genk ook op één. Dat was vorig seizoen het hele jaar lang de beste voetballende ploeg. Maar Genk heeft volgens mij ook een grotere groeimarge dan de concurrentie. Antwerp zet ik op twee en Club Brugge op drie.”

Opmerkelijk is dat Union niet in de discussie voorkomt. Kunnen de Brusselaars nogmaals verrassen en straks meespelen voor de oppergaai?