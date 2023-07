De vreemde zaak Noah Sadiki, de 'ket' die zonder reden beschuldigingen naar zijn hoofd krijgt geslingerd

Noah Sadiki heeft RSC Anderlecht verlaten voor Union SG. Een delicate keuze, gezien de rivaliteit tussen beide clubs. Een zet die sommige supporters van Anderlecht maar matig kunnen appreciëren.

De laatste jaren hebben verschillende jonge spelers van op Neerpede hun kans niet gegrepen of gekregen. Welke van de twee het is, laten we in het midden. In elk geval heeft het in die gevallen geleid tot een vertrek bij de grootste Brusselse club.

Deze zomer alleen al hebben tot dusver drie spelers de club verlaten die eerder nog in (een) jeugdcategorie(ën) actief waren. Bart Verbruggen, die eerst bij de Futures onder de lat stond, en de 'ketten' Stassin en Sadiki. Vooral het vertrek van Stassin en Sadiki 'steekt' bij sommigen.

Drie opties

Stassin was topschutter bij de Futures, maar lag niet in de bovenste schuif bij Brian Riemer. In Sadiki zagen sommigen het volgende talent dat wel eens helemaal kon doorbreken. De jongen had drie opties: Burnley, Union en - minder concreet - Nederland. Hij weigerde de onzekerheid van Engeland en besloot om in Brussel te blijven.

Voor de positie van nummer 6 werd hij in het Lotto Park niet solide genoeg bevonden. Hem dan inzetten als centrale verdediger, als flankverdediger? Wat te doen met Sadiki? Riemer wist het niet. Wat Sadiki misschien zelf niet wist, is dat hij vooral nood had aan duidelijkheid en die was er niet bij Anderlecht.

Van polyvalentie naar probleem

De waarheid is dat Noah Sadiki niet het enige talent van op Neerpede is wiens polyvalentie uiteindelijk een probleem wordt. Er kan ook niet gesteld worden dat Marco Kana, Killian Sardella of zelfs Mario Stroeykens zich opwerpen als een 'specialist' in een bepaald aspect of bepaalde positie.

Verwensingen naar het hoofd geslingerd krijgen op sociale media zijn nu een deel van het verhaal voor Sadiki. Dat had hij kunnen vermijden door aan de andere kant van Het Kanaal te gaan voetballen. Maar hij verdient beter dan met blessures opgezadeld te worden. Aan hem nu om het meeste uit zijn toekomst te halen.