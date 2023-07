John Textor, eigenaar van RWDM, haalt bikkelhard uit naar Vincent Euvrard, het Belgisch voetbal en de voormalige voorzitter

Dankzij de promotie van RWDM heeft de Jupiler Pro Leagu er weer een flamboyante voorzitter bij. Hij aarzelt niet om uit te halen en zijn beslissingen te verdedigen.

Kampioen spelen en toch ontslagen worden. Die twijfelachtige eer is Vincent Euvrard te beurt gevallen. Bij het Engelse The Atletic reageert eigenaar John Textor op het ontslag. “Vincent is heel capabel en verdient het om op het hoogste niveau te coachen, maar wij hadden betere opties. Het team moet getraind worden in de context van een globale samenwerking.”

Niet alleen de voormalige trainer, maar ook de voormalige voorzitter krijgt een serieuze veeg uit de pan van Textor. “We hebben 80% van zijn aandelen gekocht”, verklaart de Amerikaan. “We tekenden een overeenkomst die mij de controle gaf over voetbalgerelateerde kwesties. Maar eens het officieel werd, kwam het voor hem hard binnen. Voor zulke mensen is hun club hun identiteit. Ze genieten ervan om in Brussel rond te lopen en ‘meneer de president’ genoemd worden.”

Tot slot krijgt ook het Belgisch voetbal de volle lading. “Je krijgt hier constant te horen ‘Wat ken jij nu van Belgisch voetbal?’. Dat was een probleem bij de vorige eigenaars, maar ook bij onze sportieve staf, die we onlangs aan de deur hebben gezet.”

Sportief zal RWDM waarschijnlijk geen hoogvlieger worden dit seizoen, maar een docusoap met John Textor zal het alvast wel worden. De fans van RWDM zijn echter minder te spreken over hun eigenaar en zouden acties plannen om hun ongenoegen te uiten.