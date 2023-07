Mignolet legt vinger op de wonde en legt haarfijn uit waar het vorig seizoen is misgelopen bij Club Brugge

Club Brugge wil dit seizoen opnieuw aanknopen met de titel. De West-Vlamingen startten vorig seizoen als gedoodverfd titelfavoriet, maar vielen compleet door de mand. Simon Mignolet legt de vinger op de wonde.

"Het WK in Qatar brak het seizoen in twee stukken", blikt Simon Mignolet in Het Laatste Nieuws terug op het sterke eerste deel van Club Brugge tijdens de vorige voetbaljaargang. "En dat had geen goed effect op onze ploeg. Eigenlijk waren we op dat moment nog aan het bouwen."

Club Brugge deed na de jaarwisseling op geen enkel moment mee voor de prijzen. "We hadden in het tussenseizoen veel nieuwe jongens gehaald. Ik blijf erbij dat we de beste en breedste kern uit de Jupiler Pro League hadden. Maar we waren niet goed op elkaar ingespeeld."

"Onze doelstelling was vorig seizoen duidelijk: de vierde titel op rij pakken", besluit Big Si. "Maar hét probleem: we kwamen heel moeilijk tot scoren. Charles De Ketelaere was vertrokken, Andreas Skov Olsen geraakte geblesseerd,... De jongens die het verschil moesten maken vielen plots weg."

Als club kan je spelers kopen, maar geen ploeg

Mignolet wil de bestuurskamer echter niets verwijten. "De spelers moeten het doen op het veld, hé. Als club kan je spelers kopen, maar geen ploeg. Je weet nooit op voorhand of iemand zal renderen. Prestaties kan je niét kopen. Voetbal is geen exacte wetenschap."